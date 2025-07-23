Yunusemre Belediyesi\'nde Acı Kayb: İsmail Çullu Vefat Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın babası İsmail Çullu hayatını kaybetti. İsmail Çullu, Evrenos Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın Babası İsmail Çullu yaşamını yitirdi. İsmail Çullu, Evrenos Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Çullu'yu son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı İlksen Özalper, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ailenin yakınları katıldı. Başkan Balaban'ın kayınpederi için düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve pek çok isim de çelenk gönderdi. Cenaze namazı öncesi Başkan Semih Balaban, eşi Serap Balaban ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Merhum İsmail Çullu, Evrenos Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. - MANİSA