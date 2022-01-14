Yunusemre Belediyesi zabıtasının kadın neferleri - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan kadın denetim ekibi, ilçedeki işletmelerin belirlenen kurallara riayet edip etmediklerini denetliyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yer alan kadın denetim ekibi, esnaflarca ruhsat, hijyen ve belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı ile ilgili kontrol yapıyor. Gıda teknikeri ve 4 zabıtadan oluşan denetim ekibi, vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Ekibin rutin olarak denetim yaptığını kaydeden Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, belediyemizin dışarıdaki görünen yüzü oldular. Gittikleri iş yerlerinde yaptıkları denetimden hem işyeri sahipleri hem vatandaşlar memnun oluyor. Hepsi işlerini çok iyi biliyorlar" dedi. - MANİSA