Yunusemre’de çöp konteynerleri yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yeniliyor. Çalışma kapsamında ilçede binlerce çöp konteyneri yenileriyle değiştiriliyor. Eskiyen konteynerlerin kullanılabilir durumdaki parçaları da değerlendirilerek tasarruf sağlanıyor.

Yaklaşık 7 bin çöp konteyneri bulunan Yunusemre'de belediyeden büyük dönüşüm çalışması devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile ilçede konteyner yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek olan konteynerler Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'ne geliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrılan konteynerlerin tekerlek, kulp ve benzeri kullanılabilir parçaları da titizlikle ayrılarak tasarruf çalışmaları kapsamında yeniden kullanılıyor. Yürütülen büyük dönüşüm çerçevesinde ilçede bulunan çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin yaklaşık yüzde 90'ı yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Tırlar ile Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'ne sevk edilen konteynerler ilçede ihtiyaç duyulan noktalara sevk ediliyor. Yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre'de halkın kaynaklarının halka hizmet olarak geri döndüğünü belirtti. Başkan Balaban, "Göreve gelir gelmez başlattığımız temizlik kampanyası ile temiz Yunusemre için duyarlılık artırıcı çalışmalara imza atmıştık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de temiz bir Yunusemre için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kullanım ömrünü tamamlamış olan konteynerlerimiz vardı. Bu çalışmada bize önemli destek sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendi imkanlarımız hem de Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile ilçemizde bulunan 7 bin çöp konteynerinin yüzde 90'ı yenilenecek. Yani Yunusemre'de halkın kaynakları halka hizmet olarak ulaştırılıyor" dedi.

Yunusemre'de kaynakların verimli kullanılmasına da önem verdiklerini söyleyen Başkan Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde yaşayan 270 bin vatandaşımıza hizmet ederken elimizdeki bütün kaynakları da en verimli şekilde kullanmaya önem veriyoruz. Yıllardır kullanılan ve artık toplum sağlığı için risk unsurları barındıran çöp konteynerlerini yenilerken kullanım ömrünü tamamlayan konteynerlerimizi çöpe atmak yerine kullanılabilir durumda olan tüm parçalarını da değerlendiriyoruz. Tekerlekleri, kulpları ve benzeri parçalarını yeniden kullanıyoruz. Bu sayede hem israfın önüne geçiyor hem de belediyemizin kaynaklarını koruyoruz. Yaklaşık yüzde 90 oranında yenilediğimiz konteynerlerimizi vatandaşlarımızın da ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırarak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Temiz bir Yunusemre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Biz de hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz"