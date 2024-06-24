Yerel

- Yunusemre'de yaz spor okulları açıldı

MANİSA - Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde hayata geçirilen yaz spor okullarında 14 branşta 2 bin öğrenci yaz tatilinde hem sosyalleşecek hem de ilgi duyduğu spor dalında kendini geliştirecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın startını verdiği yaz spor okullarında hem çocuklar hem de velileri mutlu oldu.

Spor kenti Yunusemre'de 2 bin öğrenci daha yaz spor okulları aracılığı ile eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesinde hizmet veren yaz spor okullarının startı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban verdi. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde düzenlenen Futbol Spor Okulu başlangıç törenine Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, belediye birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

14 branşta 2 bin öğrenci spor ile kendini bulacak

Öğrenciler ve veliler ile düzenlenen programda sohbet eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirtti. Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "14 branşta 2 bin sporcumuz ile yaz spor okullarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız burada hem yeni çevreler edinecek daha da sosyalleşecek hem de spor ile kendini bulacak. Aynı zamanda o çok ciddi bir sorun olan sosyal medya algısından da bir miktar kurtulacak. Bu güzel sporcular iyi bir yaz kampını Yunusemre Belediyesi'nin güvencesi altında geçirecekler. Her zaman söylüyorum biz profesyonel spora hiçbir zaman yatırım yapmayacağız. Profesyonel futbola yatırım yapmayacağız. Bütün yatırımlarımız amatör spor ve bu pırıl pırıl gençlerimiz için olacak. Emeği geçen ve geçecek olan herkese çok teşekkür ediyorum." Yaz spor okulları başlangıç töreninde veliler adına söz alan Hilmi Özyılmaz ise yaptığı konuşmada Başkan Balaban ve ekibine teşekkür etti.

Yaz spor okulları eylüle kadar devam edecek

Yaz spor okulları, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlaması beklenen Eylül ayına kadar 2 bin sporcu adayı öğrenciye hizmet verecek. Başkan Balaban'ın açılış törenine katıldığı Futbol Yaz Spor Okulunda ise 6-12 yaş arası 200 sporcu haftanın iki günü yaz tatilini dolu dolu geçirecek.