Yunusemre'den Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi Projesi - Son Dakika
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Yunusemre'den Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi Projesi

Yunusemre\'den Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi Projesi

Yunusemre Belediyesi, gece mesaisinde çalışan aileler için Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gece nöbetçi çocuk merkezi hizmetine başlıyor. Çocuklarını güvenle bırakmak isteyen aileler, ön talep toplayarak bu hizmetten faydalanabilecek.

21.01.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Yunusemre Belediyesi, gece mesaisinde olan ve çocuklarını güvenle bırakacak bir yer arayan aileler için gece nöbetçi çocuk merkezi çalışmasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk etapta Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek hizmet için ön talep toplanmaya başladı.

Yunusemre Belediyesi, çalışan ailelerin en büyük sorunlarından biri olan gece çocuk bakımı için önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatıyla hayata geçirilen Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi projesi, gece mesaisinde olan ve çocuklarını güvenle bırakacak bir yer arayan ailelere çözüm sunmayı hedefliyor. Başkan Balaban'ın önem verdiği projelerden biri olan Çocuk Eğitim Merkezleri ağına eklenen bu yeni hizmet, ilk etapta Yunusemre ilçesi Güzelyurt Çocuk Eğitim Merkezi'nde başlatılacak. 05-10 yaş arasında çocuğu olan çalışan ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan çalışma kapsamında, cuma ve cumartesi günleri saat 19.00-23.00 saatleri arasında gece çalışan ebeveynler artık çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkeze kavuşacak. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, ön talep oluşturmak için https://manisayunusemre.bel.tr/geceçocukeğitimmerkezi adresi üzerinden başvuru yapabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre'den Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi Projesi - Son Dakika

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