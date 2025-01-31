Yunusemre Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Kent Konseyi 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yapıldı. Toplantıya yerel yöneticiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mahalle meclisleri, gençlik ve engelli meclisleri gibi konular ele alındı.

31.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Kent Konseyi 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Yunusemre Kent Konseyi 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve yürütme kurulu üyeleri, meclis üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci ve partililer, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Genel Kurul toplantısında, mahalle meclisleri, gençlik ve çocuk meclisleri ile engelli meclislerine ilişkin önemli konular ele alındı, 2025 yılı faaliyet takvimi de görüşülerek karara bağlandı.

"Bu tür kurumlar zenginliktir"

Toplantıda katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban kent konseylerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "16 mahallede mahalle meclislerimizi kurduk. Muhtarlarımızın öncülüğünde kent konseylerimizde mahalle meclisleri çalışmalarını sürdürüyor. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ile belediyemizin imkanları dahilinde çözüm üretmek için çalışmalarda bulunacağız. Kent konseylerinin halkın doğrudan sesi olmasından yanayız. Bu meclislerimizde kent konseyimizde değişik siyasi partilerden insanlarımızın olması bizler için çok önemli. Bu bir zenginliktir. Bu zenginliği değerlendireceğiz."

"Kent konseyleri halkın sesidir"

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kent Konseyleri halkın sesidir. Demokrasinin önemli unsurlarından biri de halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. El birliği ile Yunusemremizi daha güzel bir kent yapmak için çalışacağız. Sevginin ve huzurun kenti Yunusemre olacaktır." - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Etkinlikler, Yunusemre, Belediye, Politika, Gençlik, manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
21:17 Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı MERNİS’e sızıp bilgileri sattılar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.