Yüreğir Belediye Başkan Vekili Boyraz: "Karara Bölge İdare Mahkemesi\'nde itiraz edeceğiz"

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Belediye Başkan Vekilliği seçimi, İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, yürütmenin durdurulması kararına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Yüreğir Belediye Meclisi, Cafer Boyraz'ı vekil olarak seçmişti. Ancak yapılan itirazlar üzerine konu yargıya taşındı. İtirazları inceleyen İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin iptaline hükmetti.

Konuyla ilgili Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz açıklama yaptı. Boyraz, karara karşı yasal süresi içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini bildirdi. Boyraz, 21 Nisan 2026 tarihinde Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Yüreğir Belediye Meclisi tarafından yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partili 21 meclis üyesinin oyuyla belediye başkan vekili olarak seçildiğini belirtti. Seçimin kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Boyraz, görevi Yüreğir halkının iradesine ve Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın emanetine sahip çıkarak yürüttüğünü kaydetti. Açılan davada belediyenin gerekli tüm savunmaları mahkemeye sunduğunu aktaran Boyraz, seçimin hukuka uygun yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin de dosyaya ibraz edildiğini ifade etti.

Mahkemenin ara kararında davacıdan iddialarını somut delillerle ortaya koymasının istendiğini belirten Boyraz, buna rağmen iddiaların ispatlanamadığını, görüntülerin hangi yöntemle elde edildiğinin açıklanamadığını ve baskı iddialarının da ortaya konulamadığını öne sürdü.

Yürütmenin durdurulması kararının hukuki olmaktan uzak olduğunu savunan Boyraz, hukuka aykırı şekilde elde edildiğini iddia ettiği bilgi ve görüntülerin nasıl temin edildiğinin sorgulanmadığını, davacının ispat yükünü yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmediğini ileri sürdü.

Kararın adli tatil döneminde, kısa sürede ve mesai saatleri dışında nöbetçi hakimler tarafından verildiğini iddia eden Boyraz, bunun kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. Hukuka ve yargıya saygılı olduklarını belirten Boyraz, hukukun temel ilkelerinin göz ardı edilmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, "Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya ve hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ADANA