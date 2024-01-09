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Yüreğir Belediye Başkanı Gazetecilere Sertifikalarını Verdi - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Gazetecilere Sertifikalarını Verdi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İHA kursunu tamamlayan gazetecilere sertifikalarını verdi. Kocaispir, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Dron eğitimi programını başarı ile tamamlayan gazetecilere tebriklerini ileten Kocaispir, gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sunan dron teknolojisini önemsediğini belirtti. Programda ayrıca Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da Kocaispir'e teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Gazetecilere Sertifikalarını Verdi
09.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İHA kursunu tamamlayan gazetecilere sertifikalarını verdi.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Yüreğir Belediyesi Adana'da faaliyet gösteren basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kocaispir, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dron eğitimi programını başarı ile tamamlayan gazetecileri tebrik eden Kocaispir, "Üç gün süren ciddi bir eğitim çalışması yapıldı, güzel bir işbirliği oldu. Program sonunda 70 gazetecimiz dron ehliyeti almaya hak kazandı. Hepimizin mesleğimizi daha iyi icra etmek adına yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek, yeni teknolojileri özümsemek gibi zorunluluğu var" diye konuştu.

Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu dile getiren Kocaispir, yazılı, görsel, internet medyası ve yerel medyada yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek şöyle devam etti;

"Biz de kamu kurumları olarak bu konuda duyarlılık göstermede kendimizi sorumlu ve zorunlu addediyoruz. Yerel basının yaşaması ve ayakta kalması son derece önemli. Yüreğir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olma çabamız devam edecektir. Bu vesileyle tekrar gününüzü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ise hayatın her alanında önemi artan dron teknolojisini kullanmaya yönelik verilen eğitimin gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmasını dileyerek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak Kocaispir'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi'ni tamamlayan basın mensuplarına sertifikalarının takdim edildiği program toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA
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