Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, vatandaşlar tarafından takdir ediliyor

Yüreğir'de gerek sosyal belediyecilik gerekse hizmet belediyeciliği anlayışıyla projeler ortaya koyan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i vatandaşlar takdir ediyor.

Kocaispir, ilçeye değer katan ve modern kent kimliği kazandıran projeleri tek tek hayata geçirirken, sosyal, kültürel ve eser belediyeciliği anlayışıyla çalışmalar yürütüyor. İlçeye kazandırdığı yatırımlar ve vatandaşa yakın ilgisinden dolayı Kocaispir, mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi görüyor.

Yüreğir'de sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler yapan Kocaispir her geçen gün projelerine bir yenisini ekliyor. Yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Kocaispir, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini de aksatmıyor.

Sadece seçim öncesi değil 5 yıla yaklaşan görev süresi boyunca neredeyse her gün çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kocaispir, sorunları yerinde görüp çözüm üretiyor.

Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Kocaispir, "Çalışmalarımızda önceliğimiz tabi ki her zaman vatandaşımız oldu. Halkımız ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu bilmesi bizim için çok önemli. Projelerimizi hizmete sunmadan önce vatandaşımıza nasıl bir artısı olur nasıl bir faydası olur diye düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla şehrimize değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA