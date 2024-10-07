Yüreğir Belediyesi Çalışanlarına Sağlık İndirimi Protokolü İmzalandı

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Yüreğir Belediyesi ile Medical Park Seyhan Hastanesi arasında sağlık protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Yüreğir Belediyesi personelleri, Medical Park Seyhan Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Yüreğir Belediyesi ile Medical Park Seyhan Hastanesi arasında belediye personeline yönelik sağlık indirimi protokolü imzalandı. İki kurum arasında gerçekleşen protokol kapsamında Yüreğir Belediyesi personelleri hastane imkanlarından indirimli faydalanacak. İndirimi kapsayan protokol Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Medical Park Seyhan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İlhan arasında imzalandı.

Muayene, tetkik ve tedavide yüzde 20 indirim

Medical Park Seyhan Hastanesi tarafından Yüreğir Belediyesi çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerinden; ayakta ve yatarak muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinde yüzde 20, ameliyat ve medikal tedavide ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

"Her iki kuruma da hayırlı olsun"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Medical Park Seyhan Hastanesi ile yapılan protokol hakkında, "Belediyemiz bünyesinde çalışan bütün personelimiz, birinci derece akrabaları bu imkandan faydalanabilecekler. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Medical Park Seyhan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İlhan ise, Medical Park Seyhan Hastanesi olarak sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla böyle bir indirim protokolünü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. - ADANA