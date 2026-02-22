Yüreğir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı

Yüreğir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı
22.02.2026 11:40  Güncelleme: 11:41
Yüreğir Belediyesi, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Yüreğir Belediyesi, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahiler ve semazen gösterisiyle manevi bir atmosferde devam etti. Yapılan dualarda aziz şehitler rahmetle anılırken, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu. Programda konuşan Ali Demirçalı, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetleri olduğunu vurguladı. Demirçalı konuşmasında, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı - Son Dakika

11:49
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı - Son Dakika
