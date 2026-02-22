Yüreğir Belediyesi\'nden şehit yakınları ve gazilere vefa iftarı

Yüreğir Belediyesi, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahiler ve semazen gösterisiyle manevi bir atmosferde devam etti. Yapılan dualarda aziz şehitler rahmetle anılırken, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu. Programda konuşan Ali Demirçalı, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Demirçalı konuşmasında, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ADANA