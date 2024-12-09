Yüreğir\'de 50 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Köprülü Mahallesi'nde 50 yıldır çözüm bekleyen imar sorununa son verdiklerini açıkladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu Köprülü Mahallesi'ni ziyaret etti. Önce esnafı gezen Başkan Demirçalı, mahalle esnafına hayırlı işler diledi, talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra mahalle sakinleriyle toplantıda buluşan Başkan Demirçalı, Köprülü Mahallesi'nin 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini söyledi.

Süreç hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizin kangren olmuş sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Köprülü Mahallemizin 50 yıllık imar sorununu çözdük. Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibarıyla 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalle sakinleri ise yıllardır bekledikleri bu çözüm için Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - ADANA