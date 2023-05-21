Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başlamıştı! Kullanılan oy sayısı 717 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başlamıştı! Kullanılan oy sayısı 717 bini geçti

21.05.2023 14:42

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy 717 bini geçti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.

OY KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT

Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak ancak gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'a kadar oy verilebilecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başlamıştı! Kullanılan oy sayısı 717 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 05:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başlamıştı! Kullanılan oy sayısı 717 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement