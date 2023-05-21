Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimin ikinci turunda şu ana kadar 717 bin 612 vatandaş oy kullandı.
Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak ancak gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'a kadar oy verilebilecek.
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başlamıştı! Kullanılan oy sayısı 717 bini geçti - Son Dakika