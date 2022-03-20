Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi - Son Dakika
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Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

20.03.2022 09:20
Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt yönetimiyle bir araya geldi. Yurt idare personellerinin tamamının katıldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bahar dönemi için öğrencilerin talepleri, önerileri ve şikayetleri not alınırken, problemlerin çözülmesi için de çaba sarf edileceği belirtildi. - DÜZCE

Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi
Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

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gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi - Son Dakika


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