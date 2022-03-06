Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika
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Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu

06.03.2022 15:28
Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu

Van'da biri doğuştan, biri de 7 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemez hale gelen iki kişi, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya ile akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Van'da biri doğuştan, biri de 7 ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemez hale gelen iki kişi, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya ile akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Van'da yürüyemediklerinden dolayı evlerinden çıkmayan Musa Döner (57) ve Fatma Aksoy (73) için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan iki vatandaş için yardım çağrısında bulundu. Paylaşım üzerine harekete geçen bir hayırsever, iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde ikamet eden yürüme engelli iki vatandaş, akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllar sonra istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşayan engelli vatandaşlar, sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve hayırseverlere teşekkür ettiler. - VAN

Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu

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Fatma Aksoy, Engelli, Medya, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika


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