Yürüyen merdiven kazasının ardından metro istasyonunda kapsamlı bakım çalışması - Son Dakika
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Yerel

Yürüyen merdiven kazasının ardından metro istasyonunda kapsamlı bakım çalışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla İzmir Metro AŞ bünyesindeki yürüyen merdivenler daha güvenli hale getiriliyor. Yürüyen merdivenlerde detaylı inceleme ve kontrol çalışması başlatan ekipler, Üçyol Metro İstasyonu'nda arızalanan merdivende hasar gören parçayı sıfırdan üreterek montajına başladı.

17.07.2024 18:51
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Yürüyen merdiven kazasının ardından metro istasyonunda kapsamlı bakım çalışması

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla İzmir Metro AŞ bünyesindeki yürüyen merdivenler daha güvenli hale getiriliyor. Yürüyen merdivenlerde detaylı inceleme ve kontrol çalışması başlatan ekipler, Üçyol Metro İstasyonu'nda arızalanan merdivende hasar gören parçayı sıfırdan üreterek montajına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki hafta önce Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasının ardından soruşturma sürecine devam ederken, bir yandan da İzmir Metro AŞ bünyesinde yer alan yürüyen merdivenlerde bakım ve inceleme çalışması başlatıldı. Yürüyen merdivenlerde benzer bir durumun yaşanmaması için daha güvenli hale getiren ekipler, bakım ve onarımı tamamlanan yürüyen merdivenleri hızla yeniden kullanıma açmaya başladı. Ekiplerin en yoğun çalışma gösterdiği Üçyol İstasyonu'nda bakımı tamamlanan yürüyen merdiven yeniden güvenli bir şekilde kullanıma açıldı.

"Vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, "Üçyol İstasyonu'nda yaşanan yürüyen merdiven kazasından sonra bazı yürüyen merdivenlerimizi kapatarak kontrollerine başladık. Bu çalışma esnasında peronlarda yaşlı, engelli, bebek arabalı yolcularımızı asansörlere yönlendiriyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla yaptığımız bu çalışmayı en kısa sürede sonlandırıp yürüyen merdivenlerimizi güvenli bir şekilde faaliyete almayı planlıyoruz. Kontrol ve bakım süreçleri tamamlanan merdivenlerimizi kademe kademe kullanıma açmaya başladık. Verdiğimiz bu sıkıntıdan dolayı yolcularımızdan özür diliyor, onların anlayışına sığınıyoruz" diye konuştu.

Üçyol'da hasar gören parça yeniden üretilerek takılıyor

Üçyol İstasyonu'nda kazanın yaşandığı yürüyen merdivenin hizmete alınması için hasar gören parça yeniden üretilerek istasyona ulaştırıldı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma hakkında konuşan Ertan Sayılkan, "Hasarın yaşandığı Üçyol İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende diğer parçaların üretimi tamamlandı. Montajı yapılıyor. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım çalışmaları yakından ve hassasiyetle izliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yürüyen merdiven kazasının ardından metro istasyonunda kapsamlı bakım çalışması - Son Dakika

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