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Yusuf için bir mum da siz yakın - Son Dakika

Yusuf için bir mum da siz yakın

03.12.2021 00:57
Yusuf için bir mum da siz yakın

Bursa'da yatalak çocuğunun tedavi masrafları için mum yapıp satan fedakar anneyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yusuf için 100 mum sipariş ederek aileye moral verdi.

Bursa'da yatalak çocuğunun tedavi masrafları için mum yapıp satan fedakar anneyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yusuf için 100 mum sipariş ederek aileye moral verdi.

Bursa'da yaşayan Esra-Özcan Erguvan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Yusuf'a, doğumundan kısa süre sonra beyin gelişimine etki eden lizensefali (beyin kıvrımlarının oluşmaması, düz beyin) ve west sendromu (epilepsi CP) teşhisi konuldu. Nadir görülen bu hastalıklar Yusuf'u yatağa mahküm etti. Sürekli nöbetler geçiren, konuşamayan ve hareket kabiliyeti olmayan çocuğun tedavisinin bir kısmı devlet tarafından karşılanırken, oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Esra Erguvan da Yusuf'un bakım ve tedavi masraflarına katkı için evinde jel mumlar üretmeye başladı. İnternet üzerinden ve sosyal medya aracılığıyla sattığı dekoratif jel mumlar sayesinde evladının fizyoterapi tedavisi ile bakım masraflarına destek olan anne Esra Erguvan'ın hikayesini öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erguvan Ailesi'ni evlerinde ziyaret etti.

Takdire şayan mücadele

Esra-Özcan Erguvan çiftiyle sohbet eden Başkan Aktaş, ailenin 9 yaşındaki küçük çocukları Kağan'a da Bursaspor forması ve çeşitli hediyeler verdi. Yatağa bağımlı çocukları için mücadele eden Erguvan çiftini tebrik eden Başkan Aktaş, oğlunun başından bir an olsun ayrılamamasına rağmen sırf aile bütçesine katkı için mum yapıp satan anne Esra Erguvan'a teşekkür etti. Erguvan ailesine moral vermek için 100 adet jel mum sipariş eden Başkan Alinur Aktaş, "Annemizin Yusuf'la alakalı emeğinin yanında kendisinin de bir şeyler üretmesi, hediyelik mum ve benzer ürünler yapması, aile bütçesine katkıda bulunması hakikaten takdire şayan. Zaten üreten kadınlarımızı destekliyoruz. Kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz. Bunun yanında Esra hanımın gayretini takdir etmemek mümkün değil. Kutluyorum, tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum. Ben de bu akşam mum siparişimi verdim. Herkes sevdiklerine bu mumları hediye edebilir diye düşünüyorum. Rabbim Yusuf yavrumuza şifalar versin" dedi.

Başkan Aktaş'ın ziyaretinin kendilerine büyük moral olduğunu belirten anne Esra Erguvan ise, "Sağ olsun Alinur başkanım bizi görmüş. Evimizi şereflendirdi. Yaptığım mumlardan sipariş verdi, çok mutlu oldum. Şimdi en kısa zamanda siparişleri hazırlayıp, başkanıma teslim etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık diyorum. Bizi onurlandırdı, motive etti, moral verdi. İnşallah güzel şeyler olur bundan sonrası için. Yusuf belki hiçbir zaman gezemeyecek, koşamayacak ama hayatını en iyi şekilde idame etmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onun için gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu. - BURSA

esra özcan, Epilepsi, Erguvan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yusuf için bir mum da siz yakın - Son Dakika


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