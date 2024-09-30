Yusuf Kaplan\'dan Gazze ve Eğitim Eleştirisi

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Yazar Yusuf Kaplan, Kayseri'de katıldığı programda Gazze meselesini ve gündemi değerlendirdi. Kaplan, "Bugün Gazze'de soykırım varsa, bunun nedeni biz orda olmadığımız, biz çekildiğimiz içindir, biz geldiğimizde o adamlar çekip gidecek" dedi.

Türkiye'nin, stratejik olarak İran ve Mısır ile birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Yusuf Kaplan, 'Benim Filistin diye bir davam yok' diyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın köle ruhlu biri olduğunu söyledi. Kaplan, Batı'nın İslam'ın geleceğini Pers İmparatorluğu'nun çocukları ile şekillendirmek istediğini iddia etti. Kaplan, Türkiye'nin fiili bir işgal yaşamadığını ama zihnen işgal edildiğini ifade etti. Bir toplumun başına gelen en büyük felaketin, başına ne geldiğini bilmemesi olduğunu ifade eden Yazar Yusuf Kaplan; kültürel genlerle oynandığını, Türkiye'nin zihnen işgal altında olduğunu, satılmış ve mankurtlaştırılmış insan tiplerinin yetiştirildiğini söyledi. Sistem ve zihniyet değişikliği olmadığı sürece bu ülkenin altını oyacak mankurtlaştırılmış adamlar yetiştirileceğini ve eğitimin bir medeniyet meselesi olduğunu ifade eden Kaplan, "Kendi tarihimizi yazacak durumda değiliz. Osmanlı tarihini bilmeden dünya tarihi yazılamaz" dedi.

İngiliz egemenliğine karşı direnen tek coğrafyanın Osmanlı Coğrafyası olduğunu, Türkiye ve İran'ın 200 yıldır aynı modernleşme cenderesinden geçtiğini, İngilizlerin Osmanlı eğitim sisteminden eser bırakmadıklarını ama İran'daki dini medrese eğitimine dokunmadıklarını ifade eden Kaplan, İngilizlerin oyununa gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Yahudilerin Gazze'de yaptıkları bu zulümlerle insan içine çıkacak durumlarının kalmadığını, dünyanın her yerinde protesto edildiklerini ifade eden Kaplan, ABD'nin yüzlerce savaş gemisiyle Akdeniz'e Türkiye için geldiklerini ama başaramayacaklarını söyledi. Türkiye'nin İran ve Mısır'la stratejik olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, İran'ı Batı'nın kucağına itmemek gerektiğini söyledi. "Türkiye Batı'yla boğuşurken, İran'ın Türkiye'ye boğuştuğunu" söyleyen Kaplan; Hristiyan batının Protestan modernleşmesi ile reform edildiği gibi Şia ile de da İslam'ın modernleştirilerek yok edilmek istendiğini söyledi.

Türkiye'nin eğitim sistemini de eleştiren Kaplan; böyle bir eğitim sisteminin olmayacağını, bu sistemin nesilleri heba ettiğini, ülkenin kaderini 350 Masonik devşirme ailenin şekillendirdiğini, geçtiğimiz yıl Robert Koleji'nden mezun olan öğrencilerin tamamının Türk üniversitelerini tercih etmediğini ifade etti. 2019 yılından itibaren yapmaya başladığı Medeniyet Tasavvuru Okulu'ndan da bahseden Yusuf Kaplan, 30 ülkede 52 bin talebesinin olduğunu, öğrencileriyle tarih ve medeniyet okumaları yaptığını söyledi.

Yusuf Kaplan, bugün Gazze'de soykırım yapılıyorsa, bunun nedeninin biz olmadığımız ve biz çekildiğimiz için olduğunu biz geldiğimizde o adamların çekip gideceklerini belirtti. - KAYSERİ