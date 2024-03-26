Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi

UĞUR İSTANBULLU
CHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, "Yusufeli'ndeki en büyük projem huzur projesidir ve yapacaklarımız önce insanları mutlu edecek, daha sonra yaşam alanlarını iyileştirecek, güzelleştirecek ve 'İyi ki de biz Yusufeli'nde yaşıyoruz, iyi ki de bu adama ve ekibe destek vermişiz' dedirteceğiz" dedi.
CHP Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, sular altında kalan Yusufeli halkının mağduriyet yaşadığını söyledi. Demirci, şöyle konuştu:
"CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞADIK VE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
" Türkiye'nin en büyük barajı, dünyanın en büyük yüksek dördüncü barajı olan Yusufeli barajı yapıldı, inşa edildi su tutuldu ve üretime de başlanıldı bu süreç içerisinde. Çok büyük bir proje, yeni yerleşim yeri bağlantı yolları ve baraj gövdesiyle beraber 34 milyar lira para harcandı ve bu para yedi sene önceki rakam. Bugüne güncellediğimiz zaman çok ciddi rakamlara çıkan bir bütçe. Samimiyetimle söylüyorum devlet parayı oluk oluk akıttı ama maalesef şu anda Yusufeli'nde kimsenin yüzü gülmüyor. Mutlu olabilmek için o kaynakların doğru yöntemlerle, akılla bilimle sahaya yansıtılması gerekiyordu. Maalesef biz Yusufeli'nde, Yusufeli halkı olarak çok ciddi anlamda mağduriyetleri yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz.
"EN BÜYÜK PROJEM HUZUR PROJESİDİR"
Şimdi bizler Yusufeli deyip, baraj deyip orayı hemen geçiştirmek doğru değil, Yusufeli'nde bir tarih yok oldu. İnsanların yaşanmışlıkları hatıraları anıları yok oldu. Bir annenin, bir babanın, bir evladın kemiklerini torbaya koyup taşımak zorunda kalan bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bu coğrafyada yaşayan insanların psikolojisinden bahsediyoruz. İnsan en yakınını kaybettiği an, insan vatanına el atıldığını gördüğü an ne hissederse bizler onları hissediyoruz süreç içerisinde ve gerçekten şu anda birileri farkındadır ya da farkında değildir ama çok ciddi anlamda Yusufeli'nde tüm ailelerin psikolojisi bozulmuştur ve bunun düzeltilmesi lazım. En büyük projemiz huzur projesi olmak zorunda ve insanlara bu mutluluğu sağlayacak, geçmişte yaşanmış sıkıntıları giderebilecek ve tekrardan ayağa kaldırabilecek bir yapılandırmayla hizmetle gelmemiz gerekiyor süreç içerisinde. Bizler bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve bu bilinçle yönetim tarzı sergileyeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum; Yusufeli'ndeki en büyük projem huzur projesidir ve yapacaklarımız önce insanları mutlu edecek, daha sonra yaşam alanlarını iyileştirecek güzelleştirecek ve 'İyi ki de biz Yusufeli'nde yaşıyoruz, iyi ki de bu adama ve ekibe destek vermişiz' dedirteceğiz."
Son Dakika › Yerel › Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?