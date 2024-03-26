Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi - Son Dakika
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Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi

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CHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, Yusufeli halkının mağduriyet yaşadığını belirterek, en büyük projelerinin huzur projesi olduğunu söyledi.

26.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:23
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UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, "Yusufeli'ndeki en büyük projem huzur projesidir ve yapacaklarımız önce insanları mutlu edecek, daha sonra yaşam alanlarını iyileştirecek, güzelleştirecek ve 'İyi ki de biz Yusufeli'nde yaşıyoruz, iyi ki de bu adama ve ekibe destek vermişiz' dedirteceğiz" dedi.

CHP Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, sular altında kalan Yusufeli halkının mağduriyet yaşadığını söyledi. Demirci, şöyle konuştu:

"CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞADIK VE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

" Türkiye'nin en büyük barajı, dünyanın en büyük yüksek dördüncü barajı olan Yusufeli barajı yapıldı, inşa edildi su tutuldu ve üretime de başlanıldı bu süreç içerisinde. Çok büyük bir proje, yeni yerleşim yeri bağlantı yolları ve baraj gövdesiyle beraber 34 milyar lira para harcandı ve bu para yedi sene önceki rakam. Bugüne güncellediğimiz zaman çok ciddi rakamlara çıkan bir bütçe. Samimiyetimle söylüyorum devlet parayı oluk oluk akıttı ama maalesef şu anda Yusufeli'nde kimsenin yüzü gülmüyor. Mutlu olabilmek için o kaynakların doğru yöntemlerle, akılla bilimle sahaya yansıtılması gerekiyordu. Maalesef biz Yusufeli'nde, Yusufeli halkı olarak çok ciddi anlamda mağduriyetleri yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz.

"EN BÜYÜK PROJEM HUZUR PROJESİDİR"

Şimdi bizler Yusufeli deyip, baraj deyip orayı hemen geçiştirmek doğru değil, Yusufeli'nde bir tarih yok oldu. İnsanların yaşanmışlıkları hatıraları anıları yok oldu. Bir annenin, bir babanın, bir evladın kemiklerini torbaya koyup taşımak zorunda kalan bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bu coğrafyada yaşayan insanların psikolojisinden bahsediyoruz. İnsan en yakınını kaybettiği an, insan vatanına el atıldığını gördüğü an ne hissederse bizler onları hissediyoruz süreç içerisinde ve gerçekten şu anda birileri farkındadır ya da farkında değildir ama çok ciddi anlamda Yusufeli'nde tüm ailelerin psikolojisi bozulmuştur ve bunun düzeltilmesi lazım. En büyük projemiz huzur projesi olmak zorunda ve insanlara bu mutluluğu sağlayacak, geçmişte yaşanmış sıkıntıları giderebilecek ve tekrardan ayağa kaldırabilecek bir yapılandırmayla hizmetle gelmemiz gerekiyor süreç içerisinde. Bizler bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve bu bilinçle yönetim tarzı sergileyeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum; Yusufeli'ndeki en büyük projem huzur projesidir ve yapacaklarımız önce insanları mutlu edecek, daha sonra yaşam alanlarını iyileştirecek güzelleştirecek ve 'İyi ki de biz Yusufeli'nde yaşıyoruz, iyi ki de bu adama ve ekibe destek vermişiz' dedirteceğiz."

Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusufeli Belediye Başkan Adayı Barış Demirci: En Büyük Projem Huzur Projesi - Son Dakika
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