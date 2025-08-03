Bursa'da Aile Akademisi'nden İlk Evlilik - Son Dakika
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Bursa'da Aile Akademisi'nden İlk Evlilik

Bursa\'da Aile Akademisi\'nden İlk Evlilik
03.08.2025 15:02  Güncelleme: 15:04
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Bursa-Yıldırım Belediyesi'nin aile yapısını güçlendirmek ve gençleri evliliğe teşvik etmek için hayata geçirdiği Aile Akademisi'ni tamamlayan ilk çift dünya evine girdi.

Bursa- Yıldırım Belediyesi'nin aile yapısını güçlendirmek ve gençleri evliliğe teşvik etmek için hayata geçirdiği Aile Akademisi'ni tamamlayan ilk çift dünya evine girdi.

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından; aile yapısını güçlendirecek ve gençlerin yuva kurmasını teşvik edecek çalışmalara yoğunluk verdi. Nisan ayında Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte 'Aile Çalıştayı' düzenleyen Yıldırım Belediyesi; evlenmek isteyen gençler için de 'Aile Akademisi' ve 'Düğün Desteği' projelerini hayata geçirdi. Proje kapsamında, evlilik yolunda ilk adımı atan bin çifte; evlilik öncesi aile kurumunu tanıma, evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi, kariyer seçimleri ve yetişkin bireylerin hayat dengeleri konularında eğitim verilmeye başlandı. Evlilik kurumunun sağlam temeller üstüne kurulması, ailenin korunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimleri tamamlayan çiftlere ise 'Düğün Desteği' verilmeye başlandı.

Güçlü aile güçlü toplum

Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Aile Akademisi'ni başarıyla tamamlayan ilk çiftin nikahını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz kıydı. Çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Oktay Yılmaz, "Eşler birbirinin cennetidir. Yuvanızı sevgi, saygı ve karşılıklı hoşgörü temeli üzerine inşa ederseniz kuracağınız aile çok güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı. Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda bin çiftimize sağlıklı iletişim, aile içi roller, finansal planlama, evlilikte haklar ve sorumluluklar gibi eğitimler vererek güçlü ailelerin kurulmasına katkı sağlıyoruz. Bugün de Aile Akademimizde verilen eğitimleri tamamlayan kardeşlerimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Kendilerine iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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