Yuvacık Kültür Merkezi'ne 200 Araçlık Otopark Yapılıyor - Son Dakika
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Yuvacık Kültür Merkezi'ne 200 Araçlık Otopark Yapılıyor

Yuvacık Kültür Merkezi\'ne 200 Araçlık Otopark Yapılıyor

Başiskele'nin Yuvacık Kültür Merkezi, düğün ve etkinliklere ev sahipliği yaparken, 200 araç kapasiteli yeni otopark projesiyle ziyaretçilerine konfor sunuyor.

24.09.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Başiskele'nin yeni cazibe merkezi olarak birçok düğün, nikah ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayan Yuvacık Kültür Merkezi'ne 200 araçlık otopark yapılıyor.

Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde hizmet veren Yuvacık Kültür Merkezi'nde otopark çalışmaları devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından altyapısı, zemin iyileştirmesi, dolgu ve tesviyesi tamamlanan yaklaşık bin 200 metrekarelik otopark alanında asfalt serimi yapılmaya başlandı. Belediye Başkanı Yasin Özlü de çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı.

Başkan Özlü, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yuvacık Kültür Merkezi'miz, bölge halkımızın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ederken, şimdi de hemşehrilerimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununa çözüm getiriyoruz. Bölgenin cazibe merkezi haline gelen kültür merkezimizin ziyaretçileri, artık daha rahat ve konforlu bir şekilde araçlarını park edebilecek. Başlattığımız 200 araçlık otopark projemizle, hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Başiskele'mizin gelişimi için durmadan çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yuvacık Kültür Merkezi'ne 200 Araçlık Otopark Yapılıyor - Son Dakika

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