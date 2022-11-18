Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı

18.11.2022 18:02
Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağmur suyunun hasretini çeken vatandaşlar yağmur duasına çıkıp, kazanlarda hayır yemeği pişirdi. Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Uzun zamandır bölgemizde yağmur yağmadı. Bizlerde gökten bereketli yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim bir an önce afetsiz ve bol yağmur versin." dedi.

Küresel ısınma başta olmak üzere birçok etkenlerden dolayı aylardır tek bir damla yağmura hasret kalan Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde yüzlerce vatandaş, yağmur duası için bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, bereketli yağış geçirmek için yağmur duası yapılıp ve hayır yemeği dağıtıldı.

TEK İSTEDİKLERİ YAĞMUR YAĞMASI

Yağmur duasına 7'den 70'e kadınından erkeğine yüzlerce Buldanlılı eşlik etti. Kurak bir sezonun ardından sonbahar aylarında olunmasına rağmen yağmur yağmayan bölgede vatandaşların tek istediği mahsulleri için bol yağışlı yağmur oldu.

"RABBİM BOL YAĞMUR VERSİN"

Yaşanılan kuraklık neticesinde çare olarak yağmur duası ve keşke hayrı düzenlediklerini dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, "Uzun zamandır bölgemizde yağmur yağmadı. Bizlerde gökten bereketli yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim bir an önce afetsiz ve bol yağmur versin. Allah, yaptığımız duaları kabul etsin. İmece yoluyla gerçekleştirdiğimiz hayrımıza katkı sağlayan ve emeği geçenlerle birlikte katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Yenicekent, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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