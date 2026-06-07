Yüzme ile Başarıya Ulaşan Ada - Son Dakika
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Yüzme ile Başarıya Ulaşan Ada

07.06.2026 11:31
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Konuşma güçlüğü çeken Ada, yüzme sayesinde Türkiye şampiyonu oldu ve sağlık problemlerini aştı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ada Kaygusuz, doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Konuşma güçlüğü ve kas problemleriyle mücadele eden Ada, üst üste Türkiye şampiyonlukları kazanırken epilepsi tedavisini de tamamladı.

İstanbul'da yaşayan Gürkan ve Sevgi Kaygusuz çiftinin tek çocuğu olan Ada'ya 3,5 yaşındayken dikkat eksikliği, kas problemi, konuşma ve öğrenme güçlüğü teşhisi konuldu. Doktorların önerisi üzerine yüzmeye başlayan Ada'nın gelişimini desteklemek amacıyla aile Muğla'nın Ortaca ilçesine taşındı.

Ortaca Öz Gelişim Spor Kulübü yüzme antrenörü Soner Çetin'in desteğiyle antrenmanlarını sürdüren Ada, yıllar içinde önemli gelişim göstererek Türkiye şampiyonluklarına ulaştı.

Antrenör Soner Çetin, Ada'nın yüzmeye başladığı ilk dönemde kollarını ve bacaklarını yeterince kullanamadığını belirterek, "Ada yüzmeye başladığı zaman kollarını kullanan bir sporcu değildi. Ayak vuruşları da yetersizdi. Kollarını aktif hale getirebilmek için suyun içerisinde bacaklarını tutmak zorunda kalıyordum. Zamanla büyük gelişim gösterdi. Geçtiğimiz ay benimle birlikte 1 kilometre yüzdü" dedi.

Anne Sevgi Kaygusuz da yüzmenin kızının hayatını değiştirdiğini belirterek, "Ada suyla hayat bulan bir çocuk. Yüzme hayatına çok şey kazandırdı. Epilepsi nöbetlerimiz son buldu ve tedavimiz tamamlandı. Sosyalleşmesi, öz güveni ve arkadaşlık ilişkileri gelişti. Başarılarını yüzmeye borçluyuz" diye konuştu.

Kaygusuz, kızının yaşam mücadelesini anlatan "Su Damlası Ada" adlı kitabın da yayımlandığını belirterek, kitabın gelirinin özel çocuklar yararına kullanılacağını söyledi.

Ortaca Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisinde kitabını imzalayan Ada Kaygusuz ise "15 yaşındayım ve dünyayı kendi özel penceremden, sevgiyle, umutla ve bitmek bilmeyen bir enerjiyle izliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzme ile Başarıya Ulaşan Ada - Son Dakika

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