Yüzük Sıkıştığı İçin İtfaiyeye Başvurdular
Hatay'da 3 kişinin parmağına sıkışan yüzükler itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
HATAY'da itfaiye ekipleri, 3 kişinin parmağına sıkışan yüzükleri özel aparatlarla çıkardı.
Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde parmağına yüzük sıkışan 3 kişi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarları değerlendiren itfaiye ekipleri, yüzükleri özel aparatlarla çıkardı. Yüzüklerden kurtulan vatandaşlar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye giderek muayene oldu.
Kaynak: DHA
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