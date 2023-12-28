 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu çatısı altında Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği kuruldu. Dernek, deprem ve acil durumlarda hızlı müdahale için profesyonel arama kurtarma ekipleri oluşturmayı hedefliyor. Gönüllülerin başvuruları ZONDEF'in sosyal medya hesapları ve dernekler üzerinden kabul edilecek.

Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği Kuruldu
28.12.2023 - 15:58,
Abone Ol

ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu çatısı altında (Z-AK) Zonguldak Arama Kurtarma Derneği kuruldu.

Proje ile ilgili açıklama yapan ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, "Acil durum ve afetlerde anında müdahale gereklidir. Yaşanabilecek bir depremde tüm halkımızın hazırlıklı olması son derece elzemdir. Bizlerde bu düşünce ile

Ülkemizde yaşanan tüm depremlerde olduğu gibi 06 Şubat Maraş Depreminde de çok hızlı aksiyon alan Ülkemizin umudu olan, Bölgemizin gururu olan Zonguldaklı Madencilerimiz ve İstanbul'da faaliyette bulunan ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu bünyesinde madenci torunları olarak profesyonel Arama Kurtarma Ekipleri kurulmasına karar verdik" dedi.

Açıklamasına devam eden başkan Öncan, "ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu çatısı altında kurduğumuz kısa adı Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneğimizin bünyesinde oluşacak arama kurtarma ekiplerinde asgari düzeyde ve nitelikli eğitimi gaye edinen Z-AK Arama Kurtarma'nın bir neferi olmak ve eğitim almak isteyen tüm gönüllülerimizi hemşerilerimizi bu güzide topluluğun içinde yer almaya davet ediyoruz" dedi. Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneğine katılmak isteyenler. ZONDEF sosyal medya hesaplarımız ve Derneklerimiz üzerinden başvuru yapabilirler" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Zonguldak, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika


17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı

Son Dakika
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: Z-AK Zonguldak Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement