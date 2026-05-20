Zabıta damada mesai arkadaşlarından "bariyerli" koruma kalkanı

Antalya'nın Serik ilçesinde damada hayatının en mutlu gününde mesai arkadaşlarının sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı. "Görev her yerde görevdir" diyen zabıta ekipleri, takı töreninde damadı nazardan korumak için minyatür bariyer ve duba taktı. Düğündeki o anlar davetlileri kahkahaya boğdu.

Serik Belediyesi bünyesinde zabıta görevlisi olarak görev yapan İbrahim Can, hayatını Hasibe Can ile birleştirdi. Ancak genç çiftin bu mutlu gününe damga vuran olay, damadın mesai arkadaşlarının hazırladığı sıra dışı "takı" konsepti oldu.

Takı değil, "güvenlik önlemi" taktılar

Düğün merasimi normal seyrinde devam ederken, takı töreninin başlamasıyla birlikte salonda hareketli dakikalar yaşandı. Damat İbrahim Can'ın zabıta arkadaşları, özel olarak hazırladıkları minyatür bariyer ve dubayı boynuna taktı. Ekip arkadaşları, "Arkadaşımızı hem nazardan hem de yoğun hayran kitlesinden korumamız gerekiyor, görev her yerde görevdir" diyerek gelinle damadı tebrik ettiler. Davetliler, karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, salonda kahkahalar ve alkışlar koptu. - ANTALYA