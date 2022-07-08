Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram denetimi yaptı - Son Dakika
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Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram denetimi yaptı

08.07.2022 10:22
Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram denetimi yaptı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban bayramı öncesinde, bayram şekeri ve kolonyası ile tatlı satışı yapan işyerleri ve marketlerde denetim yaptı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban bayramı öncesinde, bayram şekeri ve kolonyası ile tatlı satışı yapan işyerleri ve marketlerde denetim yaptı.

Bayramlık tatlı ve baklava üretim yerlerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların diğer zamanlarda olduğu gibi bayramda da daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin genel temizliği, çalışma şartları ve evrak kontrolleri yapıldı. Gıdaların son kullanma tarihi ve fiyatını inceleyen ekipler, vatandaşların duyarlı olmaları ve olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerini bilgilendirebileceği bilgisini verdi. - BİLECİK

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Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram denetimi yaptı - Son Dakika

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