Koltuk değnekli öğrencinin yardımına zabıta personeli koştu

Kocaeli'de görevi başındaki zabıta personelinin, koltuk değneğiyle yürümekte güçlük çeken öğrencinin aracından inmesine yardım edip çantasını taşıyarak okuluna eşlik ettiği anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli, sabah mesaisi sırasındaki denetimleri esnasında, ailesi tarafından okula bırakılan bir öğrencinin koltuk değnekleriyle yürümekte zorlandığını fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan personel, hemen aracın yanına giderek ayağındaki rahatsızlık nedeniyle zorlanan çocuğun inmesine yardımcı oldu. Öğrencinin okul çantasını da alan zabıta personeli, güvenli şekilde okul binasına ulaşana kadar eşlik etti.

Zabıta personelinin sabah trafiği esnasında sergilediği duyarlı davranış, o sırada arkada bekleyen bir başka aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. - KOCAELİ