Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar

22.05.2022 13:53
Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar

Zonguldak Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti zabıta yeleği ile nikahlarını kıydı.

Zonguldak Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti zabıta yeleği ile nikahlarını kıydı.

Zonguldak Belediyesinde göre yapan Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bir restoranda törenle dünya evine girdi. Tören öncesinde unutulmaz anlar yaşandı. Murat Tokul ve Hatice Kahyaoğlu çifti bu mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için nikah masasına zabıta yeleği oturdu. Murat-Hatice Tokul çiftinin bu anlamlı hareketi ise davetlilerden büyük beğeni aldı. Çiftin nikahını ise Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıydı.

Öte yandan genç çiftin bu mutlu anında zabıta arkadaşları da yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK

Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar
Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Zonguldak'ta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi Köyceğiz'de yenilenen nikah salonu hizmete girdi Köyceğiz'de yenilenen nikah salonu hizmete girdi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Evlilik, Zabıta, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Zabıta yeleği ile nikahlarını kıydılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement