Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

02.03.2022 18:16
Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

Bilecik'te denetleme çalışmalarını titizlikle sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için esnafları ruhsat almaları konusunda uyarıyor.

Bilecik'te denetleme çalışmalarını titizlikle sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için esnafları ruhsat almaları konusunda uyarıyor.

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde zabıt ve ruhsat denetim ekibi kent merkezinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor. Denetimlerde esnafları ruhsat almaları konusunda uyaran ekipler, ruhsatı olmayan bazı işyerlerini ise 24 saat süre tanıdılar. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan işyerlerinin tespitlerinin yapıldığını ifade eden Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "İşyerlerini kayıt altına alınarak haksız rekabeti önlemek istiyoruz. Ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyerleri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemediği takdirde 9207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin 6'ncı maddesine istinaden ruhsat alamayan işyerleri yasal işlemler sonucunda mühürlenerek faaliyetlerine son verilmektedir" dedi.

"Esnafımız duyarlı olsunlar"

Esnafımızın mağdur duruma düşmemeleri için zabıtanın uyarılarını dikkate almalarını isteyen Yılmaz, bu konuda denetimlerin devam edeceğini söyledi. Kent nüfusun artması ile doğru orantılı olarak yeni işyerlerinin açıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Esnaflarımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz. Yasalara uyan vergisini ödeyen esnaflarımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz sürüyor" dedi.

Denetim ve incelemelerin geniş kapsamlı olarak her alanda devam edeceğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, esnafların ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - BİLECİK

Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi
Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi
Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

YORUMLAR
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Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi - Son Dakika


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