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Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki, Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti - Son Dakika
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Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki, Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki ve partinin il ve ilçe başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Beki, Büyükerşen'in şehre yaptığı hizmetleri takdir ederek teşekkür etti. Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve hediye takdim edildi.

Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki, Yılmaz Büyükerşen\'i ziyaret etti
17.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:32
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Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki ile partinin il ve ilçe başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki, İl Başkanı Bayram Bingöl, ilçe başkanları ve parti yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Beki, Başkan Büyükerşen'in Eskişehir'de hayata geçirdiği projelerle şehre büyük hizmetleri olduğunu belirterek nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Büyükerşen de ziyaret dolayısıyla Beki ve parti yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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