Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorum'da yaptığı açıklamada fon vurgununun Türkiye ekonomisine ağır darbe indirdiğini savundu. Esnafın iş yapamadığını, konut piyasasında hareketliliğin durduğunu ve iş dünyasının büyük bir bunalım yaşadığını belirten Özdağ, 2027 yılının ekonomik açıdan 2026'dan daha ağır geçeceğini öne sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, son dönemdeki yargı süreçlerini ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Çorum'da esnafın iş yapamadığını, konut piyasasında durgunluk yaşandığını savunan Özdağ, ekonomik sıkıntıların 2027 yılında daha da ağırlaşabileceğini öne sürdü.

"DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULAMASI DEVAM EDİYOR"

Gündemdeki tahliye ve ev hapsi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, yaşananların "düşman ceza hukuku" uygulamasının devam ettiğini gösterdiğini ileri sürdü.

Ortada bir organize suç örgütü iddiası bulunduğunu belirten Özdağ, bu iddianın Adalet Bakanı'na ait olduğunu ifade ederek, söz konusu örgütle bağlantılı olduğu düşünülen şu ana kadar tek siyasetçinin Fatma Betül Sayan olduğunu söyledi. Sayan'ın 19 gün sonra serbest bırakılarak ev hapsine alındığını belirten Özdağ, bu gelişmenin soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından umut verici olmadığını savundu.

"TÜRKİYE AĞIR BİR EKONOMİK ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRMİŞ DURUMDA"

Çorum'daki temasları sırasında ekonomik tabloya ilişkin gözlemlerini de paylaşan Özdağ, fon soygununun Türk ekonomisine ağır darbe indirdiğini iddia etti. Esnafın iş yapamadığını ve piyasada para bulunmadığını öne süren Özdağ, konut piyasasında da hareketlilik olmadığını, iş dünyasının büyük bir bunalım yaşadığını dile getirdi.

2027 yılının ekonomik açıdan 2026'dan daha ağır geçeceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirten Özdağ, Türkiye'nin ağır bir ekonomik çöküş sürecine girdiğini savundu.

HGS olayına da değinen Özdağ, "Şimdi de oğullara mı çalışacağız?" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.