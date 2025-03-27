Zafer Partisi'nden İmamoğlu'na Tepki: Türk Gençliği Ayağa Kalktı - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden İmamoğlu'na Tepki: Türk Gençliği Ayağa Kalktı

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Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek Türk milletinin korkutulamayacağını vurguladı.

27.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:59
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Türk milleti ve Türk gençliği ayağa kalktı, Türk milletini korkutamazlar" dedi.

Zafer Partisi Bilecik İl Başkanı Kemal Bige, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Bige, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatarak, benzer bir sürecin daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için de yaşandığını hatırlattı. Bige, "Yaklaşık 63 gün önce, liderimiz Sayın Ümit Özdağ da tutuklanmıştı. Bunlar karşılarında kimi güçlü, kimi karşılarında görürlerse susturmaya çalışıyorlar. Ancak unuttukları bir şey var AK Parti'nin zindanlarıyla hiç kimseyi korkutamazlar. Türk milleti ve Türk gençliği ayağa kalktı, Türk milletini korkutamazlar. Bu yüzden diyorum ki; Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zafer Partisi'nden İmamoğlu'na Tepki: Türk Gençliği Ayağa Kalktı - Son Dakika

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