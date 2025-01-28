Zafer Partisi Tutuklamalara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Zafer Partisi Tutuklamalara Tepki Gösterdi

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Hasan Demir, tutuklamalara karşı olduklarını ve devletin aleyhine faaliyet göstermediklerini belirtti.

28.01.2025 19:18
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(ESKİŞEHİR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan ve ifadeye çağırılan Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, "Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz. Bu konuda genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimizi tüm hassasiyetiyle toplumda bir infial oluşmaması adına tüm faaliyetleri yapıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Eskişehir Teşkilatı'ndan altı kişi ifadeye çağrılmıştı. Teşkilat üyelerinin ardından bugün Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir de savcılığa ifade verdi.

Hasan Demir'in ifadeye çağrılmasına ilişkin konuşan Zafer Partisi Teşkilatları ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, şunları söyledi:

"Bu süreç nereden başladı? Terörist başı Abdullah Öcalan, Mehmetçik katili, polis katili, Güneydoğu dahil insanları öldüren katilin, Mehmetçik katilinin affedilmesin diye düzenlediğimiz mitingden çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi yazıyor başında. Nerede adalet? Genel başkanımız bugün 8'inci gün Silivri'de yatıyor. Hiçbir sebep yok. Sadece sebebi neye bağlıyorlar? Kayseri'de bir taciz olayı oluyor Suriyeliler arasında. Bu taciz olayından dolayı halkı kin ve nefrete teşvik etmek adı altında tutuklama devam ediyor. Genel merkezimiz inceledi. 167 kişi tutuklandı. 167 kişiden bir tanesi Zafer Partili değil. Bu da şu terörist başı Abdullah Öcalan'ın affedilmesiyle alakalı Meclis'te konuşturulmasıyla alakalı hatta umut hakkı verilmesiyle alakalı bu süreçte bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz yılmayacağız. Mehmetçik katili, polis katili, 50 bin kişiyi öldüren insanı TBMM'de konuşturamazlar. Buna Türk milleti müsaade etmez. Zafer Partisi de müsaade etmez."

"Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz"

Hasan Demir ise, "Şu an Zafer Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere tüm Zafer Partililere, Türk milliyetçilerine silsile yoluyla baskı düzeni yaşanmakta ve bu düzene karşı başkaldırıyı biz yapmakla mükellefiz. Avukatımızın, genel başkan yardımcımızın söylediği gibi biz ikinci açılım saçılım, ihanet sürecinin karşısında olmamız münasebetiyle neredeyse her gün gerek emniyete gerek savcılığa ifadeye çağrılıyoruz. Hiç gocunmuyoruz. Biz devletimizin aleyhine faaliyet yapacak bir kitle değiliz. Türk milliyetçileri 4 bin yıllık kadim Türk devlet yapısına asla aykırı hareket etmez. Devlet devletliğini, milletine hissettirene kadar devlet bunu hissettirecek. Biz de devlet için başımızı da canımızı da feda edeceğimizi göstereceğiz. Bu konuda genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimizi tüm hassasiyetiyle toplumda bir infial oluşmaması adına tüm faaliyetleri yapıyor. Biz de çalışmalarımıza devam edecek Türk toplumunu tekrar uyandırma noktasında hassas olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Hasan Demir, Ümit Özdağ, Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Partisi Tutuklamalara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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