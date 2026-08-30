Zaferler Ayı: Kurtuluş Savaşı ve Önemi

Prof. Dr. İbrahim Öztek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Kurtuluş Savaşı Türk milletinin var veya yok olma savaşıdır. Kurtuluş Savaşı, destanlarla dolu tarihimizin son destanıdır" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zaferler Ayı, 30 Ağustos ve Kurtuluş Savaşı Destanı" başlıklı bir değerlendirmede bulundu. Ağustos ayının Türk tarihi açısından önemli zaferlerin yaşandığı bir dönem olduğunu ifade eden Öztek, Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık ve Mohaç meydan savaşları ile Belgrad ve Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi önemli tarihi gelişmelerin bu dönemde yaşandığını belirtti.

"30 Ağustos Türk milleti için bir dönüm noktası olmuştur"

26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz arasında tarihi bir bağ kuran Öztek, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı ve zaferi, Türk tarihinde nasıl bir dönüm noktası ise, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı da Türk milleti için bir dönüm noktası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın uyguladığı savaş stratejisi ve taktiklerine değinen Öztek, kazanılan zaferin Anadolu tarihindeki önemine dikkat çekti. Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemleri ile Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'nun işgal edilmesi sürecini de değerlendiren Öztek, yaşanan gelişmelerin Türk milletini Kurtuluş Savaşı'nın eşiğine getirdiğini ifade etti.

"Ordu yok dediler, kurulur dedi"

Milli Mücadele'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının rolüne vurgu yapan Öztek, "Kim kurtardı derseniz; Osmanlı devletinin yıkılmaması için, devletini ayakta tutabilmek için Trablusgarp'ta, Edirne'de, Çanakkale'de, Bitlis ve Muş'ta, Suriye'de düşmanlarla savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurtardı. Ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Hepsini de yaptı" dedi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirten Öztek, ordunun yeniden kurulup silahlandırıldığını, vatandaşların sahip oldukları imkanları orduyla paylaştığını kaydetti.

Büyük Taarruz'dan İzmir'e uzanan zafer

26 Ağustos 1922 sabahı Afyon yakınlarında başlayan Büyük Taarruz'un Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiğini hatırlatan Öztek, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığını ve Yunan ordusunun büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini belirtti. Öztek, Türk ordusunun 9 Eylül'de İzmir'e girdiğini ifade etti. Milli kuvvetlerin Anadolu'nun farklı bölgelerinde başarı elde ettiğini kaydeden Öztek, işgal kuvvetlerinin de süreç içerisinde işgal ettikleri bölgelerden çekildiğini belirtti.

"Kurtuluş Savaşı, destanlarla dolu tarihimizin son destanıdır"

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Öztek, "Kurtuluş Savaşı Türk milletinin var veya yok olma savaşıdır. Kurtuluş Savaşı, destanlarla dolu tarihimizin son destanıdır. Türk milleti için ikinci bir Ergenekon'dan çıkıştır. Milletimiz için sonsuza kadar yaşamın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Öztek, "Bize bu cennet vatanı bahşeden, başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.