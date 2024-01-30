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ZBEÜ ev sahipliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika
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ZBEÜ ev sahipliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Kömür Jeoparkı iş birliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda, yerel kalkınma, kadın istihdamı ve endüstriyel kenevir gibi konular ele alındı.

ZBEÜ ev sahipliğinde \'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı\' gerçekleştirildi
30.01.2024 - 15:59,
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ZBEÜ ev sahipliğinde ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Kömür Jeoparkı iş birliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi. Tahir Karauğuz Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Gülsüm Yılmaz, akademisyenler ve kadın girişimciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, 'Yerel Kalkınmada Endüstriyel Kenevir ve Kadın İstihdamı' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. Can, kadın istihdamının ülke ekonomisinde önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, endüstriyel kenevirin özellikleri sanayi ve ekonomi açısından önemine değindi.

Etkinlikte sunum yapan BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can ise iş hayatında kadının önemine dikkat çekerek BAKKA'nın özellikle Zonguldak bölgesinde kadın istihdamına yönelik yaptığı çalışmalara değindi. Ümran Öztürk Can, SOGEP ile bölgede kadın girişimcilerin özgün projelerine BAKKA'nın ve bakanlığın destek vererek endüstriyel kenevir üretiminin ve kullanımın ülke ekonomisine ve insanlığın geleceğine sağlayacağı değere dikkat çekti.

Çalıştaya dair değerlendirmede bulunan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, yerel kalkınma, kadın istihdamı, endüstriyel kenevir gibi önemli konuların ele alınarak bu alanlarda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştay, tartışma ve katılımcılardan gelen önerilen değerlendirilmesi ve fuaye alanındaki sanayi kenevirinden üretilen ürünlerin incelenmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ZBEÜ ev sahipliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZBEÜ ev sahipliğinde 'Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika
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