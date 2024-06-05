ZBEÜ Mezuniyet Töreni'ne Teşekkür - Son Dakika
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Yerel

ZBEÜ Mezuniyet Töreni'ne Teşekkür

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katkı sunan kurumlar ve Zonguldak halkına teşekkür etti.

05.06.2024 11:09
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde ev sahipliği yapan Zonguldak halkıyla birlikte törene katkı sunan kurumlar ile Üniversitenin akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Rektör Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bu yıl 100. yılını idrak ettiğimiz bir asırlık kadim Üniversitemizin mezunları için övünç kaynağı tarihimize yaraşır bir şekilde mezuniyet törenimizi düzenleyerek gelecek nesillerimizin sevinçlerine ortak olduk. Mutluluk ve gurur kaynağı olan öğrencilerimizin bu kutlu gününde mezuniyet törenimizin muvaffakiyetle gerçekleşmesine katkı sunan başta emeğin başkenti şehrimizin müstesna halkının gösterdikleri hassasiyet ve samimi ev sahipliği olmak üzere Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası, değerli basın mensuplarımız ile Üniversitemizin değerli akademik ve kıymetli idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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