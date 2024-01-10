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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Özölçer, mesajında basın mensuplarının toplumun bilinçlenmesine, demokrasinin güçlenmesine ve haber alma özgürlüğünün pekişmesine katkı sağladığını vurgulayarak, gazetecilere teşekkür etti ve başarılar diledi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 12:14,  Güncelleme: 12:15
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, toplumun bilinçlenmesine, demokrasimizin güçlenmesine ve haber alma özgürlüğünün pekişmesine katkı sağlayan siz değerli basın mensuplarımızı onurlandırdığımız özel bir günü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, sizlere en içten selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizler, gerçekleri araştırma ve kamuoyuna tarafsız bir şekilde sunma misyonunuz doğrultusunda, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş bulunmaktasınız. Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen haber alma hakkımızı güvence altına almış önemli aktörlersiniz. Bu özel günün nezdinde, mesleğinizi icra ederken gösterdiğiniz özveri, sorumluluk ve cesaret için sizlere teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyor ve haberlerinizle toplumu aydınlatma görevinde her daim destek olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte objektiflikten ödün vermeden, doğru ve güvenilir habercilik anlayışınızla yaptığınız çalışmaların toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sağladığını vurguluyor, başarılarınızın istikrarını dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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