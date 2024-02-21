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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Aktarı'yı ziyaret etti.

Zonguldak MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Aktarı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Özölçer'e Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Taptık Terzioğlu eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktarı, Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Aktarı'ya teşekkür etti. Ziyarette Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı ve 26-27 Şubat'ta Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Marmara Kariyer Fuarı hakkında bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK