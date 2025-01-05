Zehir Taciri Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Zehir Taciri Tutuklandı

Denizli'de 311 gram esrar ve fişekle yakalanan zehir taciri tutuklandı.

05.01.2025 17:47
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Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan zehir taciri tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de zehir tacirliği yapan şahıs üzerinde 311 gram esrar, hassas terazi ve 44 adet fişek ile yakalandı. Zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamına zehir taciri kıskıvrak yakalanırken yapılan üst ve ikamet aramalarında ise 311 gram esrar, hassas terazi ve 44 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zehir Taciri Tutuklandı - Son Dakika

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