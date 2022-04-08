Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı

08.04.2022 00:46

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, Ukrayna lideri Zelenski ile röportaj yapmıştı. Rus gazeteci Dmitriy Muratov'a trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırı yapıldı. Trendeki odaya giren saldırgan, elindeki boya kovasını Muratov'un üstüne ve masasına döktü.

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, televizyon sunucusu ve Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Rusya'da trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırıya uğradı.

ÜZERİNE TİNERLİ BOYA DÖKTÜLER

Samara- Moskova treninde Muratov'un bulunduğu odaya tinerli bir boya ile giren saldırgan, boya kovasını Muratov'un üstüne ve masasına döktü. Olay nedeniyle tren 30 dakika gecikmeli hareket ederken, saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen Muratov kamuoyuna verdiği mesajda, "İşte bizim çocuklarımız" diyerek duruma tepki gösterdi.

ZELENSKİ İLE RÖPORTAJ YAPMIŞTI

Kremlin karşıtı söylemleriyle ve muhalif duruşuyla bilinen Muratov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile röportaj yapmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise röportajla ilgili soruşturma başlatmış, Muratov bunun üzerine Ukrayna'daki savaş bitene kadar hem gazete basımını hem de dijital haberciliği durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı

Nobel Barış Ödülü, Röportaj, Ukrayna, Rus, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:00:49. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement