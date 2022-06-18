Son dakika haber... Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaretZelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaretZelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi

18.06.2022 17:12

Gelen son dakika haberlerine göre - Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaret Zelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mikolayiv bölgesine gelerek Rusya tarafından vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunmasının...

- Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaret

Zelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi

MIKOLAYIV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mikolayiv bölgesine gelerek Rusya tarafından vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunmasının ardından askerlerle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephe hattında bulunan Mikolayiv'e çalışma ziyareti düzenledi. Rusya tarafından 29 Mart'ta füzeyle vurulan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği valilik binasında incelemelerde bulunan Zelenskiy, daha sonra askerlerle bir araya geldi. Askerlerin bulunduğu bir yeraltı sığınağına inen Zelenskiy, kısa bir toplantının ardından askerlere madalyalarını takdim ederek fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Bizim cesur kadın ve erkeklerimiz, her biriniz düzgün çalışıyorsunuz. Kesinlikle dayanacağız! Kesinlikle kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, Mikolayiv'de bulunan bir hastaneyi de ziyaret ederek, Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich'e ve Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim'e 4 aylık Rusya işgali sırasındaki çalışmalarından ve cesaretlerinden dolayı onur ödülü verdi.

Rus kuvvetleri Mart ayı başlarında Mikolayiv'in eteklerine ulaşmış, ancak daha sonra çatışmaların sürdüğü bölgenin doğu ve güneyine doğru püskürtülmüştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu Son dakika haberleri | Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı Son dakika haberleri | Kocaeli merkezli 'geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı' operasyonunda 9 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da iki TIR'ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da iki TIR'ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaretZelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Zelenskiy'den cephe hattındaki Mikolayiv'e ziyaretZelenskiy, 37 kişinin öldüğü valilik binasını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement