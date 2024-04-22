Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bizlere bir vatan ve aydınlık yarınlar armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"Parçalanmak, yok edilmek, vatansız bırakılmak istenen Türk Milleti'ni, bütün dünyayı şaşkına çeviren Kurtuluş Savaşı ile özgürlüğe kavuşturan ve milli mücadele devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurup, egemenliği halkına teslim eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yok oluştan Cumhuriyete uzanan bir destan yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halkının gücünü arkasına almış ve egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ederek, Cumhuriyetin, aydınlığın, demokrasinin kapısını aralamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden itibaren büyük işler başarmış, milletinden aldığı gücü, işgali sonlandırmak ve vatanı kurtarmak adına kullanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenlik kavramının temeli olarak varlığını sürdürmekte ve milletimizin iradesini temsil etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, güzel bir geleceğin ancak, çağdaş eğitim almış, ulus bilici edinmiş çocuklarla mümkün olacağını biliyordu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk, 'Küçük hanımlar küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' diyerek çocuklara bakışını anlatmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bizlere bir vatan ve aydınlık yarınlar armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."