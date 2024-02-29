Zeydan Karalar Kozan\'da Mahalle Merkezi\'nin Temelini Attı

Yerel

Kozan'da Mahalle Merkezi'nin temelini atan ve seçim ofisinin açılışını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, karşılaştığı coşku karşısında, "Görüyorum ki Kozan kararını vermiş" dedi.

Başkan Karalar, merkez ve kırsal ilçelerde halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Karalar, Kozan'da esnaf ziyareti yaptı, Faydalı Mahalle Merkezi'nin temel atma törenine katıldı, Kozan Seçim Ofisi'ni açtı.

Karalar'ın Kozan Cami Kebir Caddesi'nde başlayan esnaf gezisi, Tılan Köyü ziyareti ile devam etti. Ardından Faydalı Mahalle Merkezi'nin temel atma törenine katılan Başkan Karalar'ı coşkulu kalabalık karşıladı.

Faydalı Mahalle Muhtarı Özden Özkaya, "Yol dedik yaptınız, park dedik yaptınız, mezarlık sundurmamızı yaptınız, 40 yıldır suyumuz yoktu Allah sizden razı olsun, onu da getirdiniz" diye konuştu.

Başkan Karalar da şunları söyledi:

"Kozan'a yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yaptık. 491 bin 592 metre sathi kaplama yaptık, 332 ton da asfalt döktük. İstinat duvarları, kilit parke, 9 köprü, 11 menfez ve 371 bin 179 metre içme suyu hattı döşedik, asbestli boruları değiştirdik, değiştiriyoruz."

KOZAN'IN KÖYLERİ SAĞLIKLI SUYLA BULUŞACAK

Kozan'ın 103 mahallesinin her köyüne hizmet gittiğini belirten Başkan Karalar, maliyeti 4 milyar lira olan Yedigöze Barajı'ndan Su Getirme Projesi'nin temelini attıklarını, 2 buçuk yılda projeyi bitirerek, Kozan'ın köylerini sağlıklı suyla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından 450 metrekare alana sahip, alt katı cami ve üst katı taziye evi olarak hizmet verecek Kozan Faydalı Mahalle Merkezi'nin temeli edilen atıldı. Faydalı Mahallesi'ndeki temel atma programının ardından Kozan İlçe Merkezi'ne geçerek seçim ofisi açılışına katılan Karalar'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gördüğü tablo karşısında Karalar, "Görüyorum ki Kozan kararını vermiş" dedi.

Mitinge dönüşen seçim ofisi açılışını bazı binaların penceresinden izleyen gençlere de seslenen Karalar, Kent Meydanı başta olmak üzere Pozantı ve Aladağ'da açtıkları yurtlarla gençlere barınma imkanı sağladıklarını; hizmete açtıkları İnce Memed, Saimbeyli, Kozan, Kuruköprü, Dumlupınar, Hadırlı, Karataş ve Güneşli-Yamaçlı halk kütüphanelerinde binlerce gence ders çalışma ortamı oluşturduklarını, yine Kozan başta olmak üzere Kuruköprü, Karataş ve Ceyhan Kurs Merkezleri ile gençlerin sınavlara ücretsiz hazırladıklarını anlattı.

Kozan'a kazandırılan ilk ve tek Gündüz Bakımevi'nin kendileri döneminde açıldığına, Kozan'da neredeyse eksik köy yolunun kalmadığına, ilçenin en güzel parkı Kubilay Parkı'nı yaptıklarına değinen Karalar, Kozan'a yakışır bir Kültür Merkezi inşa edeceklerini, Yedigöze'den Su Getirme Projesini tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah yeni dönemde tüm bu hizmetleri artırarak devam ettireceğiz. Kozan hazır görüyorum. Bir seçim ofisi açılışına bu denli yoğun ilgi gösteriliyorsa, bu iş tamam demektir" diye konuştu.

Kozan'daki iklimin bir kardeşlik iklimi olduğuna vurgu yapan Karalar, siyasi ayrım, oy hesabı yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Seçim ofisinin açılışının ardından Karalar, esnaf ziyaretlerini sürdürdü, sonrasında muhtarlarla bir araya geldi.