Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Seçildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili seçildi.

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından TBB Meclisi "başkanvekili seçimi yapılması" gündemiyle Ankara'da toplandı. Toplantının Divan Başkanlığını, Meclis 1. Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar üstlendi. Muradiye Belediye Başkanı Hediye Sayıner ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhun Çakır da Divan'da Katip Üye olarak görev aldı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada 715 geçerli oy kullanıldı. Adaylardan Karalar 476 oy alırken, diğer aday Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 239 oy aldı. Adaylardan herhangi biri toplam oyun 3'te 2'sini alamadığı için ikinci tur oylaması yapıldı. İkinci turda toplam 666 oy kullanıldı. Karalar 458 oy alırken, Genç 208 oy aldı. 2. oylamada da adaylardan herhangi biri kullanılan oyların üçte ikisini alamadığı için salt çoğunluk sayısı olan 433 oyu alanın kazanacağı 3. oylamaya geçildi. 3. turda Karalar 642 oyun 463'ünü alarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi. - ANKARA