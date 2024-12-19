Zeynep Demir, Şiirlerini Osmangazi'de Seslendirdi - Son Dakika
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Zeynep Demir, Şiirlerini Osmangazi'de Seslendirdi

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Şair Zeynep Demir yeni çıkardığı 'Sesimdeki Şiirler' kitabından şiirler okudu. Etkinlik, Türk Sanat Müziği eşliğinde gerçekleştirildi.

19.12.2024 16:00  Güncelleme: 16:05
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Yazdığı en özel şiirlerini Osmangazi'de okudu

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği eşliğinde şiir dinletisi etkinliğinde Şair Zeynep Demir, yeni çıkarttığı kitabından en beğenilen şiirleri koroyla okudu.

Her ay düzenli olarak Osmangazi'de yaşayan yurttaşların ruhuna hitap eden çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği şiir dinletisi programıyla Osmangazili yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun yıllar Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist olarak görev alan Zeynep Demir, aynı zamanda şiire büyük ilgi duyuyordu. Uzun zamandır şiirler yazan Demir, yazdığı bu eserleri "Sesimdeki Şiirler" ismini verdiği kitabında topladı. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği eşliğinde şiir dinletisi programında sahne alan Zeynep Demir, burada yeni çıkarttığı "Sesimdeki Şiirler" kitabındaki en beğenilen şiirlerini yıllardır görev aldığı Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu eşliğinde seslendirdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Osmangazi'de yaşayan yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Geceye katılan vatandaşlar Demir'in seslendirdiği şiirleri keyifli bir şekilde dinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Şiirin bir şairin gönül sancısının doğumu olduğunu ifade eden Zeynep Demir, "Şiir yazmak kadar şiire ses olmak da bana büyük keyif vermiş olmalı ki kendimi bu yolda ilerlerken buldum. Şiir, benim için şarkının melodisiz halidir. Şiiri de okurken şarkılarda olduğu gibi ritim duygusuyla okumaya çalışırım. Yazdığım şiirleri "Sesimdeki Şiirler" kitabımda topladım. Bu akşam bu güzel topluluğun önünde şiirlerimi seslendirmek benim için büyük mutluluk. Bu güzel gecede bizi bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederim" dedi.

Programın sonunda gecenin anısına Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Berkant Yılmaz, Şair Zeynep Demir'e çiçek takdim etti.

Zeynep Demir, Şiirlerini Osmangazi\'de Seslendirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeynep Demir, Şiirlerini Osmangazi'de Seslendirdi - Son Dakika

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