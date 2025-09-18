Zeynep\'e Yeni Akülü Sandalye

Eskişehir'de yaşayan ve 47 yıldır yürüyemeyen Zeynep İçen'in kırılan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine, Muhtar Ayşe Çıraklı'nın girişimleri sonucu Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni bir akülü sandalye alınarak teslim edildi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Zeynep İçen, küçük yaşlarda geçirdiği havale sonucu, belden aşağı kısmını kullanamaz hale geldi. Yalnız yaşayan ve evdeki işlerini sürünerek yapan İçen, dışarı ise akülü tekerlekli sandalye ile çıkıp geziyor. Fakat Zeynep İçen'in yıllardır kullandığı akülü tekerlekli sandalyesi kırıldı. Kırık sandalyesini kullanmakta zorluk çeken İçen, durumu Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı'ya anlattı. Muhtar Çıraklı, mahalledeki bir polis memuruna durumu izah etti.

Polisler yeni tekerlekli sandalyesini engelli kadına teslim etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeynep İçen'in ihtiyacı karşılanmak üzere çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye, polis ekiplerince Zeynep İçen'e teslim edilirken, evinin önündeki engelli rampası da uzatılarak hem yenilendi hem de eğimi azaltıldı. Polis ekiplerine çay ikram eden Zeynep İçen, emniyet güçleri ve Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı'ya teşekkür etti.

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

Konuyla alakalı konuşan Zeynep İçen, "Ben çocukluğumdan, 1 yaşımdan beri böyleyim. Ateşli havale geçirmiştim. Babam da hastaneye götürmemiş. Bu zamana kadar böyle bir hayat yaşadım. Belimden aşağısı tutmuyor. Yuvarlanıyorum, emekleyerek yapıyorum. Çamaşırlarımı atıyorum, seriyorum, kendim yapıyorum. Eski arabam kırıldı, çatladı, bilemedim. Sağ olsun muhtarımız Ayşe Hanım geldi, 'Zeynep ne yapıyorsun' dedi. Ben de 'İyiyim muhtarım ama arabam kırık' dedim. O da, 'O zaman sana yardım edelim, araba için müracaat edelim' dedi. Sonra Murat Komiserimle birlikte geldi. O da, 'Zeynep abla tamam, sana araba yaptırırız' dedi. Yeni arabamı getirdiler, bana sürpriz yaptılar. Yeni arabama kavuştum. Polisler telefon ettiler, 'Aracın geldi, çay yapabilir misin' dediler. Ben de 'Yapabilirim, niye yapamayayım' dedim. Geldiler, 4-5 amirim, komiserim, polislerim vardı, Allah razı olsun. Çayımı içtiler, evimin önünde bir rampa yaptılar, sağ olsunlar, daha önce yaptıkları rampaya tekrar beton attılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Emniyetimizin böyle sosyal çalışmaları da var"

Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı ise şöyle konuştu;

"Zeynep kardeşimiz, mahalle sakinlerinden, uzun yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir ablamız. Akülü aracı vardı ancak kırıldığı için kullanamıyordu. Gidiş gelişlerinde çok zorlanıyordu. Bir gün misafir olduk, "Zeynep bir ihtiyacın var mı" dedik. "Muhtarım, aracım kırık, yenilenmesinde fayda var" dedi. "Olur" dedik, emniyette polis arkadaşımız Murat'la da görüştük. Mahalle polisimiz. Biliyorsunuz emniyetimizin böyle sosyal çalışmaları da var. Bir araç aldık, önce olmadı, biraz büyük geldi sanırım. Bir sıkıntı oldu, geri gönderdik. Sonra daha uygun şartlarda bir araç alıp Zeynep'e teslim ettik. İyi günlerde kullansın. Buradan İl Emniyet Müdürümüze, destek olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Zeynep'e de sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Allah sağlıklı ömür versin." - ESKİŞEHİR