Zeynep'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Zeynep'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Zeynep\'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Engelli Zeynep Uğur, jandarma tarafından asker üniforması giydirilip doğum günü kutlandı.

03.12.2024 17:05
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Nevşehir'in Göreme beldesinde ikamet eden özel ihtiyaçlı Zeynep Uğur'un asker olma hayali gerçek oldu.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir İl Jandarma komutanlığı ekipleri: ; bölgede bulunan engelli bireyleri ziyaret etti. Göreme beldesinde bulunan Zeynep Uğur, ziyarette en çok asker olmak istediğini söyleyince jandarma ekipleri harekete geçti. Asker üniforması giydirilen Zeynep, jandarma ekip aracıyla gezdirildikten sonra Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün aynı zamanda Zeynep Uğur'un doğum günü olduğunu öğrenen Jandarma personeli Zeynep Uğur için bir de doğum günü sürprizi yaptı.

Paşabağları ören yerinde bulunan Peribacası Jandarma Asayiş Noktası'na getirilen engelli Zeynep Uğur, doğum gününü jandarma personeli ile birlikte kutladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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