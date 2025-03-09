Zeynep'in İşitme Umudu: 2,4 Milyon TL İhtiyaç

Kulakları doğuştan olmayan çocuğun duyması için 2 milyon 400 bin TL gerekiyor

Anne Nurten Demir:

"Kızımın cihazdan kurtulup normal duyma sansı var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan ve rahatsızlığından dolayı doğuştan kulakları olmayan 6 yaşındaki minik Zeynep Demir'in annesi, kızının tek kulağın tedavisi için en az 1 milyon 200 bin liralık masraf ortaya çıktığını belirtti. Maddi durumlularının kötü olduğunu belirten anne Nurten Demir, kızının kulağını tedavi ettirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesinde yaşayan Nurten Demir'in 6 yaşındaki kızı Zeynep Demir doğuştan sahip olduğu mikrotia asteria hastalığından dolayı iki kulağının da kepçesi yok. Cihaz yardımıyla duyabilen minik Zeynep'in morali, öğrenim gördüğü kreşte arkadaşlarının sorularıyla oldukça üzülüyor.

Tek kulak için 1 milyon 200 TL masraf çıkıyor

Oldukça güleç bir kız çocuğu olan Zeynep Demir'in kulaklarını tedavi ettirmek isteyen anne Nurten Demir, araştırmalara başladı. Araştırmaları sonucunda kızının tek kulağının kanal yolu açılması için 500 bin TL, bir başka doktor ise tek kulağın kepçesi için 700 bin TL, anneye masraf çıkardığını belirtti. Çocuğumun başındaki cihazı çıktığında ise yüksek sesleri duyabiliyor. Cihazdan kurtulma, normal bir birey olma şansı var. Bende kızımın bu şansı elinden alınsın istemiyorum.