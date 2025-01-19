Zeytin Bahçelerinde Genç Çiftçi - Son Dakika
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Zeytin Bahçelerinde Genç Çiftçi

Zeytin Bahçelerinde Genç Çiftçi

Mehmet Buğrahan Demir, Aydın'daki zeytin bahçelerini işleyerek gençlere örnek oluyor.

19.01.2025 09:53
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Zeytin ağacı varlığı en çok olan illerden Aydın'daki zeytin bahçelerinde sezon hareketliliği sürereken, ata mirası toprakları işleyerek yaşıtlarına örnek olan 27 yaşındaki Mehmet Buğrahan Demir, gerek çalışkanlığı gerekse tarıma ve toprağa olan düşkünlüğü ile yaşıtlarına örnek oluyor. Asıl mesleği havacılık olan ancak ata mesleği çiftçiliğe de sahip çıkıp toprağı işlemekten vazgeçmeyen Demir, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gittiği bahçesinde zeytinleri hasat edip hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Buğrahan Demir, ata mirası zeytin bahçelerini işleyerek yaşıtlarına örnek oluyor. Zeytin ağacının en çok bulunduğu illerden Aydın'daki bahçelerinde sezonun hareketliliği sürerken, Demir sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörüne binip zeytinlerini toplamaya başlıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra şehir hayatını terk eden Demir, köyüne dönerek bağını hiç koparmadığı tarım ve hayvancılık işlerine yeniden el attı. Sivil havacılık mezunu olan Demir, şehirde çeşitli işler yaptıktan sonra, doğup büyüdüğü köyde çiftçilik yapmaya karar verdiğini belirterek kırsal kesimde yetişen gençlerin de ne olursa olsun tarım ve hayvancılığı unutmamasını önerdi.

Zeytin sezonuyla birlikte yoğunluklarının arttığını söyleyen Demir, bu yıl yaşanan kuraklığın zeytin sezonunu da etkilediğini ve zeytinlerin küçük kaldığını ifade ederek "Bu sene sezon geç başladı, yağmurlar geç kaldı. Yağmur olmayınca zeytinler de beklediği suyu alamadı ve küçük kaldı. Kuraklık sebebiyle fazla büyümedi. Yağ oranı da çok düşük. Bu sene 12 kiloda 1 kilo yağ aldığımız oluyor. Geçen sene 6 kiloda 1 aldığım yerde bu sene yağ verim oranı çok düştü. Ancak yağdaki asit oranı mükemmel. Yağ fiyatları düşük. Sanırım tüccar ve toptancı oyunu var. Bu nedenle toptan satışı şu anda tercih etmiyoruz" dedi.

"Kendi yelerimi işlemeyi tercih ettim"

İstanbul'da bir üniversiteden sivil havacılık mezunu olan Mehmet Buğrahan Demir, artık bir çok gencin kente çalışmak istediğini ifade ederek "Üniversiteden sivil havacılık mezunuyum. Mezun olduktan sonra başka işler yaptım ama sonra köyüme geri döndüm. Şimdi de hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Bir yerde asgari ücretle çalışmak var, bir de kendi yerini işlemek var. Kendi yerlerimiz vardı çok şükür. Ben de yerlerimizi işlemeye karar verdim. Benim gibi olan birçok genç var buralarda ama yeri olup da kentlerde çalışmayı tercih edenler de var. Artık topraktan uzaklaşıyor bir çok genç ama aslında toprağa dönmeli ve bu işleri devam ettirmeliyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytin Bahçelerinde Genç Çiftçi - Son Dakika

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